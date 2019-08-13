Galatasaray taraftarından yönetime isyan! 'Falcao nerede?'

Galatasaray'da uzun süredir Radamel Falcao bekleyişi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar transfer için yoğun mesai harcarken Kolombiyalı yıldız için Fransa'ya gitmiş ve Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun olduğu resim gündeme bomba gibi düşmüştü. Herkes transfere bitti gözü ile bakarken hala bir resmi açıklama olmaması Galatasaray taraftarını çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Galatasaray yönetimine büyük tepki gösterdi. İşte o mesajlar...

13 Ağustos 2019 Salı 20:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





