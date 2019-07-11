Galatasaray taraftarından Comolli'ye olay gönderme!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferiyle coşan taraftarlar, Emre Mor transferi üzerinden Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli'ye göndermede bulunarak Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı.
11 Temmuz 2019 Perşembe 07:51
Güncelleme: 11.07.2019 07:51
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Galatasaray transfere doymuyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'ü takıma dahil eden sarı-kırmızılı ekip, Celta Vigo'nun kadro dışı bıraktığı Emre Mor'u da kadrosuna kattı.
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Dün sağlık kontrollerinden geçirilen yıldız futbolcunun bugün kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Ancak imzalar öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'a gitmek istediğini açıklayan Vedat Muriç'i kadrosuna katan ve Emre Mor ile de anılan Fenerbahçe'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi.
Twitter'da bir Galatasaraylı taraftar, "Hayırdır Comolli, hasta falan mı? Emre, Galatasaray ile anlaşmak üzere, hâlâ devreye girmediniz?" diye yazdı ve Fenerbahçe'nin resmi hesabını mention'ladı.
Ayrıca birçok Galatasaraylı kullanıcı da, "Emre Mor Fenerbahçe'de" diye yazarak mora boyanmış Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.