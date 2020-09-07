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Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon attığı 12 golle başarılı bir grafik çizen Adem Büyük'ün Yeni Malatyaspor'a transfer olacağı iddiası taraftarın büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yönetime yüklendi ve deneyimli santrforun takımda kalması gerektiğini ifade etti.
7 Eylül 2020 Pazartesi 13:29
Güncelleme: 07.09.2020 13:34
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Galatasaray taraftarı Adem Büyük'ün takımda kalmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon Radamel Falcao'nun sakat olduğu dönemde formayı alan ve attığı gollerle takıma puanlar kazandıran 33 yaşındaki santrforun transfer olacağı iddiası taraftarın tepkisini çekti.
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Adı Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anılan Adem Büyük'ün gönderilmesini istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada gündem oluşturdu.