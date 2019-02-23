Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek

İMPARATOR KONUŞTU

Sarı-kırmızılı ekibin Benfica'ya elendiği maçta kötü bir oyun sergileyen Mbaye Diagne keyifsizdi. Teknik direktör Fatih Terim'in takımın gol umudu olan Senegalli yıldızla bire bir görüşme yaptığı öğrenildi. İmparator'un bu konuşmada "Kaliteni biliyorum. Her forvet böyle dönemler yaşar. Bir gol attıktan sonra gerisi gelecektir. Ancak fizik olarak daha çabuk toparlanmanı beklerdim. İyi çalış" dediği belirtildi.



