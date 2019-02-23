Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli yıldız beklentilerin çok altında kaldı. İmparator, Benfica dönüşü "Sana güveniyorum" derken taraftarlar özel hazırlık içinde. Mbaye Diagne için tezahüratlar yapılacak.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:49
Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek

Cimbom'da gündem Mbaye Diagne... Kasımpaşa'dan 12 milyon euro'ya transfer edilen Senegalli yıldız, sadece Trabzonspor maçında penaltıdan ağları sarsarken diğer karşılaşmalarda ise etkili bir performans gösteremedi. Sezonun kalan bölümünde 27 yaşındaki forvetin, gollerine büyük ihtiyaç duyan Aslan'da herkes büyük yatırım yapılan hücum oyuncusunun bir an önce Kasımpaşa'daki kimliğini bulması için seferber olmuş durumda.

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Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek

İMPARATOR KONUŞTU
Sarı-kırmızılı ekibin Benfica'ya elendiği maçta kötü bir oyun sergileyen Mbaye Diagne keyifsizdi. Teknik direktör Fatih Terim'in takımın gol umudu olan Senegalli yıldızla bire bir görüşme yaptığı öğrenildi. İmparator'un bu konuşmada "Kaliteni biliyorum. Her forvet böyle dönemler yaşar. Bir gol attıktan sonra gerisi gelecektir. Ancak fizik olarak daha çabuk toparlanmanı beklerdim. İyi çalış" dediği belirtildi.

Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek

TRİBÜNLERİ TURLAYACAK
Taraftarlar da Akhisar maçında Mbaye Diagne'yi cesaretlendirici tezahüratlarda bulunacak. Tek tek tüm tribünlere çağırılacak olan Senegalli forvete büyük destek verilecek. Bazı taraftarların Mbaye Diagne'nin İnstagram hesabına yazdığı olumsuz yazıların statta bir karşılığı olmadığı gösterilecek. Sarı-kırmızılı tribünler takımın en önemli gol ayağı konumundaki Diagne'ye büyük destek verecek.

Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek

TERİM ÇIKARTIYORDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının henüz ilk yarısında Mbaye Diagne'nin performansından memnun kalmamıştı. Öyle ki deneyimli çalıştırıcı, Sinan Gümüş'ü ısınmaya gönderdi. 27 yaşındaki forvet, Sinan'ı kenarda görünce bir ara sürekli yedek kulübesine doğru baktı. Ancak Fatih Terim, onu sahada tutarak kazanmayı hesapladı ve kenara almadı.

Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek

BEKLERE UYARI
Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin bu kadar etkisiz kalmasında beklerin kötü performansının da yattığını düşünüyor. Kanattan gelen topları seven 27 yaşındaki forvet, Mariano'dan da Nagatomo'dan da beklediği ortaları alamadı. Terim de iki bekinden Diagne ile sürekli göz teması kurmalarını istedi.

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