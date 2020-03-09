Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"

EMRE KILINÇ DEVLERİ BOŞ GEÇMİYOR

Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç, bu sezon ligde 7 gol attı, 5 de asist yaptı. Milli futbolcu, 4 büyükler diye adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 maçta da skora etki etti. 25 yaşındaki futbolcu, gol perdesini ligin ilk maçında Beşiktaş'a karşı açtı. Bu mücadelede bir de asist yapan yetenekli futbolcu, takımının 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı. Emre, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma da Fernando'ya gol pası verdi.