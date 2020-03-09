Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! 'Kulübün kapısından geçmesin' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"

Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"

Süper Lig'in 25'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sivassspor'un golleri Hakan Arslan ve Emre Kılınç'tan gelirken, sarı-kırmızılıların gollerini Falcao ve Feghouli kaydetti. Zorlu karşılaşma sonrası Galatasaray taraftarları da sezon sonunda transfer edilmesi beklenen Emre Kılınç ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte sarı-kırmızılıların sosyal medyada yaptığı çarpıcı yorumlar...
9 Mart 2020 Pazartesi 19:16
Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! Kulübün kapısından geçmesin

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! Kulübün kapısından geçmesin

Sivasspor 7. dakikada Hakan Arslan'ın golüyle öne geçerken 14. dakikada Radamel Falcao maça eşitliği getirdi. Sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkan Sofiane Feghouli, 37. dakikada skor üstünlüğünü Galatasaray'a taşıdı. 59. dakikada Emre Kılınç maçın skorunu belirledi.

Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! Kulübün kapısından geçmesin

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaparken 8 maçlık üst üste kazanma serisi son buldu. Sivasspor da 49 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! Kulübün kapısından geçmesin

EMRE KILINÇ DEVLERİ BOŞ GEÇMİYOR

Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç, bu sezon ligde 7 gol attı, 5 de asist yaptı. Milli futbolcu, 4 büyükler diye adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 maçta da skora etki etti. 25 yaşındaki futbolcu, gol perdesini ligin ilk maçında Beşiktaş'a karşı açtı. Bu mücadelede bir de asist yapan yetenekli futbolcu, takımının 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı. Emre, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma da Fernando'ya gol pası verdi.

Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! Kulübün kapısından geçmesin

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçı da büyük çekişmeye sahne olmuştu. Yiğidolar bu karşılaşmayı 3-2 kaybetse de Emre Kılınç oynadığı futbol ve yaptığı asistle yine alkış almıştı. Demir Grup Sivasspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken ikinci gol Emre Kılınç'tan geldi. Yetenekli futbolcu, 25'inci haftada Sivas'ta oynadıkları Galatasaray maçında da takımına beraberliği getiren golü attı. Bu sezon; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 5 lig maçına çıkan Emre Kılınç, bu mücadelelerde 3 gol 3 asistle oynadı.

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