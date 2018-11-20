Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terimden istenilen 10 forvet - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terim'den istenilen 10 forvet
Galatasaray taraftarının internette ve sosyal medyadaki buluşma noktası olan Webaslan'da, 'Ocak ayında hangi forveti Galatasaray'da görmek istersiniz?' sorusuna, dikkat çekici yanıtlar geldi.
20 Kasım 2018 Salı, 12:34:11
Güncelleme: 12:51:20
İşte Galatasaray taraftarının verdiği cevaplarda en çok adı geçen 10 forvet...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SANDRO WAGNER (BAYERN)
Maç: 4
Gol: -
Asist: -
Bayern Münih'te süre almakta zorlanan Sandro Wagner'in Galatasaray'ın kiralamak istediği isimler arasında olduğu ortaya çıktı.
GRAZIANO PELLE (SD LUNENG)
Piyasa değeri: 5,5 milyon euro
Yaş: 33
Maç: 26
Gol: 16
ANDRE PIERRE GIGNAC (TIGRES)
Piyasa değeri: 4 milyon euro
Yaş: 32
Maç: 15
Gol: 14
EMILIANO SALA (NANTES)
Piyasa değeri: 14 milyon euro
Yaş: 28
Maç: 12
Gol: 11