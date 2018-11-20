Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terimden istenilen 10 forvet - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terim'den istenilen 10 forvet

    Galatasaray taraftarının internette ve sosyal medyadaki buluşma noktası olan Webaslan'da, 'Ocak ayında hangi forveti Galatasaray'da görmek istersiniz?' sorusuna, dikkat çekici yanıtlar geldi.

    20 Kasım 2018 Salı, 12:34:11 Güncelleme: 12:51:20
    Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terimden istenilen 10 forvet

    İşte Galatasaray taraftarının verdiği cevaplarda en çok adı geçen 10 forvet...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terimden istenilen 10 forvet

    SANDRO WAGNER (BAYERN)

    Maç: 4
    Gol: -
    Asist: -

    Bayern Münih'te süre almakta zorlanan Sandro Wagner'in Galatasaray'ın kiralamak istediği isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

    Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terimden istenilen 10 forvet

    GRAZIANO PELLE (SD LUNENG)

    Piyasa değeri: 5,5 milyon euro
    Yaş: 33
    Maç: 26
    Gol: 16

    Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terimden istenilen 10 forvet

    ANDRE PIERRE GIGNAC (TIGRES)

    Piyasa değeri: 4 milyon euro
    Yaş: 32
    Maç: 15
    Gol: 14

    Galatasaray taraftarı listeyi belirledi! İşte Terimden istenilen 10 forvet

    EMILIANO SALA (NANTES)

    Piyasa değeri: 14 milyon euro
    Yaş: 28
    Maç: 12
    Gol: 11

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