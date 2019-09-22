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Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rotasyonlu bir kadro ile çıktığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden yapılan değişikliklere büyük tepki gösterdi.
22 Eylül 2019 Pazar 21:26
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi son derece kritik Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncu değişiklikleri ile ilgili tercihlere tepki gösterdi.
İşte Galatasaray taraftarının sosyal medyadaki tepkileri...