Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rotasyonlu bir kadro ile çıktığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden yapılan değişikliklere büyük tepki gösterdi.

22 Eylül 2019 Pazar 21:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





