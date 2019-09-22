Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!

Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rotasyonlu bir kadro ile çıktığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden yapılan değişikliklere büyük tepki gösterdi.
22 Eylül 2019 Pazar 21:26
Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi son derece kritik Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncu değişiklikleri ile ilgili tercihlere tepki gösterdi.

İşte Galatasaray taraftarının sosyal medyadaki tepkileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!
Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!
Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!
Galatasaray taraftarı Falcao'nun oyuna geç girmesine tepki gösterdi!
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