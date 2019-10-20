Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, üç haftalık aranın ardından rahat bir nefes aldı. Aslan, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray taraftarı dev maç öncesi adeta çıldırdı. İşte Galatasaray - Real Madrid maçı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
20 Ekim 2019 Pazar 14:31
Güncelleme: 20.10.2019 14:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle RealMadrid cephesindeki kritik eksikler, taraftarların iştahını iyice kabartmış durumda.
Dev mücadelenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Salı gecesi Türk TelekomStadı'nın tam anlamıyla bir şölen yerine dönmesi bekleniyor.
50 bin Galatasaray taraftarı, Real'e karşı son yıllarda görülmemiş bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor.
Galatasaray - RealMadrid maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi...