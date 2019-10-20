Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, üç haftalık aranın ardından rahat bir nefes aldı. Aslan, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray taraftarı dev maç öncesi adeta çıldırdı. İşte Galatasaray - Real Madrid maçı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

20 Ekim 2019 Pazar 14:31 Güncelleme: 20.10.2019 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





