Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, üç haftalık aranın ardından rahat bir nefes aldı. Aslan, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray taraftarı dev maç öncesi adeta çıldırdı. İşte Galatasaray - Real Madrid maçı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
20 Ekim 2019 Pazar 14:31 Güncelleme: 20.10.2019 14:31
Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Süper Lig'de haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Özellikle Real Madrid cephesindeki kritik eksikler, taraftarların iştahını iyice kabartmış durumda.

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Dev mücadelenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Salı gecesi Türk Telekom Stadı'nın tam anlamıyla bir şölen yerine dönmesi bekleniyor.

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

50 bin Galatasaray taraftarı, Real'e karşı son yıllarda görülmemiş bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor.

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid...

Galatasaray - Real Madrid maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN