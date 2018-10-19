Galatasaray taraftarı çıldırdı: Defol git Belhanda - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Galatasaray taraftarı çıldırdı: ''Defol git Belhanda''

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Bursaspor'u konuk ederken Belhanda, Sarı Kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı. Bursaspor'un kazandığı penaltı atışında pas hatası yapan Belhanda'ya twitterdan büyük tepki geldi.

    19 Ekim 2018 Cuma, 22:46:37 Güncelleme: 22:46:48
    Galatasaray taraftarı çıldırdı: Defol git Belhanda

    Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardında eleştiri oklarının hedefinde olan Belhanda, eleştirilerden yine nasibini aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray taraftarı çıldırdı: Defol git Belhanda

    Lokomotiv Moskova maçında kısa pası nedeniyle Ndiaye'nin kırmızı kart görmesine sebep olan Belhanda, bu sefer de Bursaspor maçında yaptığı pas hatasıyla penaltıya sebebiyet verdi.

    Galatasaray taraftarı çıldırdı: Defol git Belhanda

    Gamsız tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarlardan sık sık eleştiren Belhanda'ya Bursaspor maçının ardından twitter üzerinden büyük tepki geldi.

    Galatasaray taraftarı çıldırdı: Defol git Belhanda

    İşte Faslı futbolcu için atılan tweetlerin bazıları...

    Galatasaray taraftarı çıldırdı: Defol git Belhanda
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