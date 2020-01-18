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Galatasaray Süper Lig'in yıldızını İtalyanlara kaptırmadı!
Sezonun ikinci yarısına sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçıyla başlayacak olan Galatasaray, devam eden ocak ayı transfer döneminde üç ismi kadrosuna kattı. Sezon sonu için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, İtalyan ekibi Atalanta'nın da teklif yaptığı Süper Lig'in yıldız oyuncusuyla önceden söz keserek transferi bitirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
18 Ocak 2020 Cumartesi 08:41
Güncelleme: 18.01.2020 08:41
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Bu sezon ligin ilk yarısında beklentilerin altında bir performans göstererek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ikinci yarı sergilediği futbolla onların gönlünü almayı amaçlıyor.
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Bu doğrultuda kadroya çeşitli takviyeler de yapan yönetim, ocak ayı transfer döneminin bitişine kadar bir forvet, defans ve orta saha oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor.
Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim yalnızca ara transfer için değil, sezon sonu için de çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapıyor. Aslan, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Süper Lig'de bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandaş'ı listesine almıştı.
Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un oyuncuyu devre arasında göndermek istememesi nedeniyle gerçekleşmeyen transfer sezon sonuna kalmıştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla haziran ayı için söz kestiği ifade edildi. Ancak bu transferde şaşırtan bir de detay ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Sivasspor formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 7 gol atıp 4 de asist yapan Mert Hakan, Avrupa kulüplerini de peşine taktı.