Galatasaray stoper ve forvet transferinde sona geldi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray stoper ve forvet transferinde sona geldi!
Galatasaray Evergrande'nin Brezilyalı forveti ile anlaşmaya vardı. Savunmaya ise Standard Liege'den Kongolu Cristian Luyindama ile anlaşma oldukça yakın.
7 Aralık 2018 Cuma, 22:43:53
Güncelleme: 07:44:19
Ara transferde 2 forvet takviyesi planlayan G.Saray'ın Brezilyalı Alan ile anlaştığı iddia edildi.
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Beşiktaş'ın da göndeminde olan 29 yaşındaki golcü ile pazarlıkların iki haftadır sürdüğü öğrenildi.
Çin Ligi ekiplerinden Evergrande ile bu sezon 22 maça çıkan ve 27 gollük (19 gol, 8 asist) katkı yapan Alan'ın sözleşmesi Ocak 2019'da sona eriyor.
Alan, 2015 yılında Avusturya'nın Salzburg Kulübünden 11.1 milyon euro karşılığında Çin'e transfer olmuştu.x
Terim'in "büyük katkısı olur" dediği Alan'ın temsilcileriyle görüşen İdari Menajer Şükrü Hanedar, 2.5 yıllık sözleşme önerdi.