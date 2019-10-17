Galatasaray Sivasspor maçı kadrosunu açıkladı

Süper Lig'e verilen milli ara yarın oynanacak olan Galatasaray Sivasspor mücadelesi ile tekrar başlıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıklar can sıkarken Terim'in kadroda kimlere yer vereceği merak konusuydu. Galatasaray'ın Sivasspor mücadelesi için kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...
17 Ekim 2019 Perşembe 21:11
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Galatasaray, Süper Lig'in 8inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
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Florya Metin Oktay Tesislerinde Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı.
Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise pas oyununa yönelik taktik çalışma gerçekleşti.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli takım kamplarından bugün dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, kamp kadrosuna dahil oldu.
Öte yandan Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Mario Lemina, Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasarayın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: