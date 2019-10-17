Galatasaray Sivasspor maçı kadrosunu açıkladı

Süper Lig'e verilen milli ara yarın oynanacak olan Galatasaray Sivasspor mücadelesi ile tekrar başlıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıklar can sıkarken Terim'in kadroda kimlere yer vereceği merak konusuydu. Galatasaray'ın Sivasspor mücadelesi için kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...