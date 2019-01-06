Galatasaray şimdi yandı! Nagatomo... - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray şimdi yandı! Nagatomo... 

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da henüz resmi bir imzayla takıma oyuncu transfer edilemezken takım içi dengelerde de değişiklikler yaşanıyor.

6 Ocak 2019 Pazar, 10:01:05 Güncelleme: 10:03:31
Galatasaray şimdi yandı! Nagatomo...

Ayrılıklara sahne olan sarı kırmızılıları şimdi de Nagatomo sancısı tuttu. İşte o gelişme...

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Galatasaray şimdi yandı! Nagatomo...

Afrika Uluslar Kupası kış aylarında düzenleniyor ve takvimi kıtanın liglerinin takvimiyle çakışıyordu. Milli takımlarına giden bir çok oyuncu, kulüplerinin liglerdeki maçlarını kaçırıyordu.

Galatasaray şimdi yandı! Nagatomo...

Afrika Uluslar Kupası artık yaz aylarına alındı ve bu dert bitti. Ancak bu sefer karşımıza Asya Kupası çıktı.

Galatasaray şimdi yandı! Nagatomo...

TURNUVA 1 AY SÜRECEK
Kıtanın en iyi milli takımlarının karşı karşıya geleceği dev organizasyon başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, yaklaşık 1 ay boyunca sürecek.

Galatasaray şimdi yandı! Nagatomo...

1 Şubat'taki final maçıyla sona erecek Asya Kupası'na, futbol hayatlarını Türkiye'de sürdüren futbolcular da gidecek. Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo bunlardan bir tanesi…

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