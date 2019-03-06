Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi! - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

Transferde büyük sürpriz... Gelecek sezon için Mariano'yla yola devam etmek istemeyen ve Linnes ile yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 15:56 Güncelleme: 06.03.2019 16:09
Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor.

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Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

Brezilyalı futbolcusu Mariano'nun gelecek sezon ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılarda Norveçli futbolcu Martin Linnes'e de yeni sözleşme önerilmedi.

Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

Güneş'in haberine göre, Galatasaray'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı ile devre arası transfer döneminde anlaşma sağladığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

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Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de mutsuz günler geçiren ve ligde 12. aydan beri forma yüzü görmeyen 29 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim'le çalışmak istediği ifade edilirken Şener'in yıllık maaşının da uygun olması Galatasaray yönetimini bir hayli memnun etti.

Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

Şener, teknik direktör Ersun Yanal'ın sağ bek pozisyonunda Isla ve Dirar'a şans vermesi sonrası 3. alternatif durumuna düşmüş ve kadroda kendisine yer bulamamıştı.

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