Galatasaray Şener Özbayraklı transferini bitirdi!

TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de mutsuz günler geçiren ve ligde 12. aydan beri forma yüzü görmeyen 29 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim'le çalışmak istediği ifade edilirken Şener'in yıllık maaşının da uygun olması Galatasaray yönetimini bir hayli memnun etti.