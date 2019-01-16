Galatasaray Semih Kayayı yeniden kadrosuna katıyor! Fatih Terim onay verdi - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Semih Kaya'yı yeniden kadrosuna katıyor! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Sparta Prag'a sattığı Semih Kaya'yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 21:16:40
Galatasaray Semih Kayayı yeniden kadrosuna katıyor! Fatih Terim onay verdi

Sezonun ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray Semih Kayayı yeniden kadrosuna katıyor! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

Galatasaray Semih Kayayı yeniden kadrosuna katıyor! Fatih Terim onay verdi

Sarı-kırmızılı takım, Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin euro'ya Al-Ittihad'a, Ozan Kabak'ı ise 12 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a göndermişti.

Galatasaray Semih Kayayı yeniden kadrosuna katıyor! Fatih Terim onay verdi

Uzun süredir kadro dışı olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesiyle Galatasaray'da beş ayrılık birden yaşandı.

Galatasaray Semih Kayayı yeniden kadrosuna katıyor! Fatih Terim onay verdi

Takımdan beş ismin ayrılmasına karşın sadece iki takviye yapan sarı-kırmızılılar, Chaves'den Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladı.

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