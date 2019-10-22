Galatasaray-Real Madrid maçından kareler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray-Real Madrid maçından kareler!

Galatasaray-Real Madrid maçından kareler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlıyor. Bitiş düdüğü çalan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte Galatasaray-Real Madrid maçından kareler...

22 Ekim 2019 Salı 22:50 Güncelleme: 23.10.2019 00:01
Galatasaray-Real Madrid maçından kareler!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu 3. maçında sahasında Real Madrid'i ağırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray-Real Madrid maçından kareler!

Başlama düdüğü 22.00'da çalan mücadelede son düdük geldi.

Galatasaray-Real Madrid maçından kareler!

Mücadele Madrid ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray-Real Madrid maçından kareler!

Konuk ekibin golünü 18. dakikada Kross kaydetti.

Galatasaray-Real Madrid maçından kareler!

Galatatasaray teknik patronu Fatih Terim yenilen golün ardından verdiği tepkisiyle dikkat çekti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN