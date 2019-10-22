UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlıyor. Bitiş düdüğü çalan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte Galatasaray-Real Madrid maçından kareler...
22 Ekim 2019 Salı 22:50
Güncelleme: 23.10.2019 00:01
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu 3. maçında sahasında Real Madrid'i ağırladı.
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Başlama düdüğü 22.00'da çalan mücadelede son düdük geldi.
Mücadele Madrid ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Konuk ekibin golünü 18. dakikada Kross kaydetti.
Galatatasaray teknik patronu Fatih Terim yenilen golün ardından verdiği tepkisiyle dikkat çekti.