Galatasaray - Porto maçının 11leri belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu!

    Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova'yı yenerek harika bir başlangıç yapan temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçında Porto'ya konuk oluyor. Gruptan çıkma yolunda çok kritik olan bu maçta, Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören Ndiaye'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ve Eren Derdiyok takımı yalnız bırakacak.

    Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri şöyle:

    1 Ekim 2018 Pazartesi, 17:29:03 Güncelleme: 17:37:55
    Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu!
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    • 24
    Galatasaray - Porto maçının 11leri belli oldu!

    GALATASARAY

    Teknik Direktör: Fatih Terim

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    Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu!
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    • 24
    Galatasaray - Porto maçının 11leri belli oldu!

    Muslera

    Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu!
    • 3
    • 24
    Galatasaray - Porto maçının 11leri belli oldu!

    Linnes

    Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu!
    • 4
    • 24
    Galatasaray - Porto maçının 11leri belli oldu!

    Maicon

    Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu!
    • 5
    • 24
    Galatasaray - Porto maçının 11leri belli oldu!

    Serdar Aziz

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