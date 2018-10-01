Galatasaray - Porto maçının 11leri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova'yı yenerek harika bir başlangıç yapan temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçında Porto'ya konuk oluyor. Gruptan çıkma yolunda çok kritik olan bu maçta, Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören Ndiaye'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ve Eren Derdiyok takımı yalnız bırakacak.

Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri şöyle: