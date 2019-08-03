Galatasaray-Panathinaikos maçından kareler!

Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşma 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-Kırmızılılar'da Michael Seri ve Emre Mor ilk kez Galatasaray formasıyla sahadaydı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncular ısınırken Falcao lehine tezahüratlarda bulundular.