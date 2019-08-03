Galatasaray-Panathinaikos maçından kareler!

Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşma 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-Kırmızılılar'da Michael Seri ve Emre Mor ilk kez Galatasaray formasıyla sahadaydı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncular ısınırken Falcao lehine tezahüratlarda bulundular.
3 Ağustos 2019 Cumartesi 23:23
Güncelleme: 03.08.2019 23:34
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Galatasaray, Panathinaikos'u Adem Büyük ve Ryan Donk'un attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı.
Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı.
Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg'a yenilirken, Bordeaux'u mağlup etmeyi başardı.
İstanbul'daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.