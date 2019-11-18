Galatasaray Özbek golcüyü ocak ayında bitiriyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Galatasaray Özbek golcüyü ocak ayında bitiriyor!

Radamel Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlığı ve Florin Andone'nin 3 ay sahalardan uzak kalacak olması üzerine forvet transferine odaklanan Galatasaray'da rota Rusya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip Rostov'un Özbek golcüsüne yöneldi.
18 Kasım 2019 Pazartesi 07:28 Güncelleme: 18.11.2019 07:28
Galatasaray Özbek golcüyü ocak ayında bitiriyor!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da forvet sıkıntısı bitmek bilmiyor.

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Galatasaray Özbek golcüyü ocak ayında bitiriyor!

Yaz transfer döneminde büyük yankı uyandırarak takıma katılan Radamel Falcao, Paris-Saint Germain maçında bir sakatlık yaşamıştı.

Galatasaray Özbek golcüyü ocak ayında bitiriyor!

Falcao'dan sonra takımın 2. forveti Florin Andone'nin de Gaziantep maçında sakatlanması üzerine sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

Galatasaray Özbek golcüyü ocak ayında bitiriyor!

Kolombiyalı golcünün sahalara dönüş tarihinin belirsizliği, Andone'nin 3 ay forma giyemeyecek olması nedeniyle Cimbom'da operasyon başladı.

Galatasaray Özbek golcüyü ocak ayında bitiriyor!

Birçok forvetle ismi anılan Galatasaray için Özbekistan'dan bomba bir iddia geldi.

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