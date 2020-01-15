Galatasaray ne yaptıysa olmadı! O transferde...

Ocak ayı transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Stoper mevkisi için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, gündemine aldığı genç futbolcu için daha önce teklifini iletmişti. Oyuncunun kulübünden olumsuz yanıt alan Galatasaray, teklifini yükseltip şansını bir kez daha denedi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Ocak 2020 Çarşamba 11:16
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Süper Lig'in ikinci yarısına tam kadro girmek isteyen Galatasaray, ocak ayı transfer dönemini iyi değerlendirerek eksiklerini tamamlamanın planlarını yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği liste üzerinden çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda öncelik, Christian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle stoper mevkisine verildi.
Aslan daha önce kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak olumsuz yanıt aldığı genç defans oyuncusunun kulübüne yeni teklifini sundu. İşte Arjantin basınında yer alan o haber...
Galatasaray'ın renklerine bağlamak için daha önce 2 milyon Euro önerdiği Luis Abram'da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, Velez Sarsfield forması giyen 23 yaşındaki stoper için teklifini artırdı.
İddialara göre Galatasaray Arjantin kulübünün kapısını bu kez yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk yeni bir teklifle çaldı ancak Velez Sarsfield'in oyuncu için 8.5 milyon doların aşağısında bir rakamı kabul etmediği bildirildi.