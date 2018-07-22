Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalice yönelecek! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
22 Temmuz 2018 Pazar, 22:50:53
Güncelleme: 22:52:03
Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
Orta alana mutlaka çok kaliteli bir 8 numara almak isteyen Galatasaray'da tüm gözler Badou Ndiaye'ye çevrilmiş durumda...
Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
Ancak Senegalli yıldız için büyük ihtimalle İngiltere'de transferin kapanacağı tarih olan 10 Ağustos'a kadar bekleyecek olan Sarı-Kırmızılılar bir yandan da B planını belirledi.
Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
S.MOSKOVA'DA KİRALIKTI
Yönetim geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic'i gündemine aldı.
Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
23 yaşındaki Hırvat orta alan oyuncusunun bonservisi İngiliz devi Chelsea'de bulunuyor.
Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
ÖN GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Pasalic'i yine kadrosunda düşünmeyen Chelsea, oyuncusunu kiralayacağı yeni bir kulüp arıyor.