Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalice yönelecek! - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!

    22 Temmuz 2018 Pazar, 22:50:53 Güncelleme: 22:52:03
    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
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    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalice yönelecek!

    Orta alana mutlaka çok kaliteli bir 8 numara almak isteyen Galatasaray'da tüm gözler Badou Ndiaye'ye çevrilmiş durumda...

    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
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    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalice yönelecek!

    Ancak Senegalli yıldız için büyük ihtimalle İngiltere'de transferin kapanacağı tarih olan 10 Ağustos'a kadar bekleyecek olan Sarı-Kırmızılılar bir yandan da B planını belirledi.


    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
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    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalice yönelecek!

    S.MOSKOVA'DA KİRALIKTI
    Yönetim geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic'i gündemine aldı.

    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
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    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalice yönelecek!

    23 yaşındaki Hırvat orta alan oyuncusunun bonservisi İngiliz devi Chelsea'de bulunuyor.


    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalic'e yönelecek!
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    Galatasaray Ndiaye olmazsa Pasalice yönelecek!

    ÖN GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
    Pasalic'i yine kadrosunda düşünmeyen Chelsea, oyuncusunu kiralayacağı yeni bir kulüp arıyor.

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