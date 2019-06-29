Galatasaray Muriç için teklifini yeniledi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Muriç ısrarı sürüyor. Galatasaray'ın yeni bir teklifle Çaykur Rizespor'un kapısını çalmasıyla harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar da Rizespor'a yeni bir teklif götürdü. Teklifler için zaman isteyen Çaykur Rizespor yönetiminin vereceği kararda Muriç'in tercihi de rol oynayacak. İşte Muriç transferinde yaşanan son gelişmeler...

29 Haziran 2019 Cumartesi 22:23 Güncelleme: 29.06.2019 22:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





