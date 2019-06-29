Galatasaray Muriç için teklifini yeniledi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Muriç ısrarı sürüyor. Galatasaray'ın yeni bir teklifle Çaykur Rizespor'un kapısını çalmasıyla harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar da Rizespor'a yeni bir teklif götürdü. Teklifler için zaman isteyen Çaykur Rizespor yönetiminin vereceği kararda Muriç'in tercihi de rol oynayacak. İşte Muriç transferinde yaşanan son gelişmeler...
29 Haziran 2019 Cumartesi 22:23
Güncelleme: 29.06.2019 22:39
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Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor.
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Fenerbahçe'nin Alman golcü Max Kruse'yi açıklamasının ardından Galatasaray'da Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i açıklayarak transfer gündemini birden hareketlendirmişti.
Kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için girişimleri devam ederken, transfer gündeminin en gözde ismi olan Vedat Muriç için flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Çaykur Rizespor forması giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriç için kıyasıya mücadele devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılamayan isim Vedat Muriç için açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal "Vedat'la bizim görüşmemiz geç oldu. Vedat bizim sporcumuz, oyuncumuz."