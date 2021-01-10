Galeri Galatasaray Galatasaray - Mostafa Mohamed transfer itirafı geldi! Mısır'a heyet gitti ve...

Galatasaray - Mostafa Mohamed transfer itirafı geldi! Mısır'a heyet gitti ve...

Galatasaray son dakika transfer haberleri: Mısır'ın ünlü gazetecilerinden ve Zamalek kulübüne yakınlığı ile bilinen Sarah Abdelbaky, Mostafa Mohamed'in transfer sürecine dair yaşananları Fotomac.com.tr'ye anlattı. İşte o çok önemli flaş ifadeler ve iddia edilen flaş ayrıntı... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

Galatasaray - Mostafa Mohamed transfer itirafı geldi! Mısır'a heyet gitti ve...

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