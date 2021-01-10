Galatasaray - Mostafa Mohamed transfer itirafı geldi! Mısır'a heyet gitti ve...
Galatasaray son dakika transfer haberleri: Mısır'ın ünlü gazetecilerinden ve Zamalek kulübüne yakınlığı ile bilinen Sarah Abdelbaky, Mostafa Mohamed'in transfer sürecine dair yaşananları Fotomac.com.tr'ye anlattı. İşte o çok önemli flaş ifadeler ve iddia edilen flaş ayrıntı... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)
10 Ocak 2021 Pazar 16:59, Güncelleme 10.01.2021 22:27
Galatasaray - Mostafa Mohamed transfer itirafı geldi! Mısır'a heyet gitti ve...