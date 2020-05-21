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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada takımların transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş uzun süredir Cimbom'un trasnfer listesindeydi. Yıldız futbolcu için Avrupa'dan da birçok takım devreye girmişti. Fenerbahçe'de 25 yaşındaki Mert Hakan için nabız yokluyordu. Sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak için atağa kalktı. İşte detaylar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 06:44
Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına başladı. Ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi konumuna geldi. Ezeli rakipler Avrupa'dan birçok talibi olan Mert Hakan'ı kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdi.

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Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

Sezon sonunda serbest kalacak Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, transfer sezonu daha başlamadan en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile ön protokol yaptığı konuşulurken, devreye Fenerbahçe girmişti.

Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA İYİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerin teklifinin, Galatasaray'ın yaptığı tekliften daha iyi olduğu ve Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu da gelen iddialar arasındaydı.

Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

Sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacak olan yıldız futbolcunun hangi takıma imza atacağı merak konusu oldu.

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