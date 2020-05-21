Haberler Galeri Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada takımların transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş uzun süredir Cimbom'un trasnfer listesindeydi. Yıldız futbolcu için Avrupa'dan da birçok takım devreye girmişti. Fenerbahçe'de 25 yaşındaki Mert Hakan için nabız yokluyordu. Sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak için atağa kalktı. İşte detaylar...

21 Mayıs 2020 Perşembe 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





