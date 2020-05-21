GALERİ
Galatasaray Mert Hakan Yandaş için atağa kalktı
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada takımların transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş uzun süredir Cimbom'un trasnfer listesindeydi. Yıldız futbolcu için Avrupa'dan da birçok takım devreye girmişti. Fenerbahçe'de 25 yaşındaki Mert Hakan için nabız yokluyordu. Sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak için atağa kalktı. İşte detaylar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 06:44
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına başladı. Ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi konumuna geldi. Ezeli rakipler Avrupa'dan birçok talibi olan Mert Hakan'ı kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
DİĞER GALERİLER