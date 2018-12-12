Galatasaray Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 15:56:55
Güncelleme: 15:57:50
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
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Isınma hareketleri ve pas destek çalışmasıyla başlayan, dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
edavilerinin ardından, Younes Belhanda sahada ve salonda takımdan ayrı çalıştı, Sinan Gümüş de koşu yaptı. Alçısı 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programı uygulanan Emre Akbaba ise salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.