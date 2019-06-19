Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı Marcao'nun satışından büyük bir gelir elde etmek istiyor. 4 milyon Euro'ya Portekiz'in Chaves takımından transfer edildiğinde dikkatleri üzerine çeken Marcao için geçtiğimiz günlerde 10 milyon Euro'luk teklif gelmiş, Fatih Terim transfere onay vermemişti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





