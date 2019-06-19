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Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı Marcao'nun satışından büyük bir gelir elde etmek istiyor. 4 milyon Euro'ya Portekiz'in Chaves takımından transfer edildiğinde dikkatleri üzerine çeken Marcao için geçtiğimiz günlerde 10 milyon Euro'luk teklif gelmiş, Fatih Terim transfere onay vermemişti.
19 Haziran 2019 Çarşamba 11:16
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Ancak Marcao, Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladı ve Luyindama ile birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
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