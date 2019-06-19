Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı Marcao'nun satışından büyük bir gelir elde etmek istiyor. 4 milyon Euro'ya Portekiz'in Chaves takımından transfer edildiğinde dikkatleri üzerine çeken Marcao için geçtiğimiz günlerde 10 milyon Euro'luk teklif gelmiş, Fatih Terim transfere onay vermemişti.
19 Haziran 2019 Çarşamba 11:16
Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor

Galatasaray, geçen sezonun ortasında transfer ettiği Marcao için büyük hesaplar peşinde...

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Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor

Teknik heyet ve yönetime göre, Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, fiyatının katlanmasına neden olacak.

Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor

4 MİLYON EURO ELEŞTİRİLMİŞTİ

Portekiz Ligi'nde geçen sezon küme düşen Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Marcao, bir scout transferi olarak dikkat çekmişti.

Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor

İspanyol ve İtalyan kulüplerinin radarında bulunan savunmacıyı sarı-kırmızılı takıma kazandıran yönetim, fazla ödeme yaptıkları iddiasıyla eleştirilmişti.

Galatasaray Marcao'nun satışından servet kazanmak istiyor

Ancak Marcao, Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladı ve Luyindama ile birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

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