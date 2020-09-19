Galeri Galatasaray Galatasaray Marcao ile yollarını ayırıyor! 15 milyon Euro...

Galatasaray Marcao ile yollarını ayırıyor! 15 milyon Euro...

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı rakibi Nefçi'yi de aynı skorla geçerek taraftarlarını sevindirmişti. 5 Ekim tarihine kadar sürecek olan transfer sezonu için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar, takımdan gönderilecek bazı isimler için de görüşmeler sürüyor. Son olarak Roma ekibi ile görüşen sarı-kırmızılılar Brezilyalı yıldız ile yollarını ayırmaya yakın. İşte görüşmenin detayları...