Galatasaray Marcao ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray Marcao ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Serdar Aziz ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Chaves forması giyen Marcao ile anlaştı.

8 Ocak 2019 Salı, 21:07:41 Güncelleme: 21:19:23
Galatasaray Marcao ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer dönemine rakiplerine nazaran daha yavaş bir giriş yapmıştı.

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Galatasaray Marcao ile anlaştı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar santrfor transferi beklerken Galatasaray yönetimi sürpriz bir hamle yaparak Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves forması giyen Marcao ile anlaştı.

Galatasaray Marcao ile anlaştı!

MARCAO'NUN BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Galatasaray, Marcao'nun transferi için Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'e 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray Marcao ile anlaştı!

Bip Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Marcao, 11 Ocak Cuma günü İstanbul'a gelerek imza atacak.

Galatasaray Marcao ile anlaştı!

22 yaşındaki stoper ile imzalanacak sözleşmenin 3.5 yıllık olması bekleniyor.

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