Galatasaray kulüp doktoru İnceden Emre Akbaba açıklaması!

Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sakat futbolcular hakkında açıklama yaparken Emre Akbaba'nın sahalara dönme tarihini verdi
1 Ekim 2018 Pazartesi, 19:50:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
1
7
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba ameliyat edilmişti.
Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce dönüş süreciyle ilgili açıklama yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
2
7
Dün sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emre Akbaba'ya Bahçelievler Medical Park Hastanesinde kulüp doktoru Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştı.
Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
3
7
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında aldığı darbe sonrası Emre'nin yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmişti.
Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
4
7
Doktor İnce'nin açıklamasına göre, Emre Akbaba'nın sakatlığının 3-4 ay süreceği ve genç oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.
Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
5
7
Erzurum temsilcisiyle yapılan maçın ardından gerçekleştirilen tetkiklerde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Eren Derdiyok da koşuya başladı.
Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!
6
7
Golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak Porto müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacak.
Galatasaray kulüp doktoru İnce'den Emre Akbaba açıklaması!