Galatasaray kritik virajda! - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray kritik virajda!

Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, 24 gün içinde 3 kulvarda 7 maça çıkacak. Sadece lige konsantre olan lider ise aynı dönemde biri deplasman sadece 3 maç oynayacak.

4 Şubat 2019 Pazartesi, 23:24:29 Güncelleme: 07:54:01
Galatasaray kritik virajda!

Alanya beraberliği ile şubat ayına kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ı devamında da zorlu bir periyot bekliyor.

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Galatasaray kritik virajda!

Yarın Hatayspor maçıyla başlayacak seri ile birlikte sarı-kırmızılılar 24 gün içerisinde 7 maça çıkacak.

Galatasaray kritik virajda!

Şubat ayının ilk maçına cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkan ve puan kaybı yaşayan Cimbom bu ay neredeyse 3 günde bir maç oynayacak.

Galatasaray kritik virajda!

3 kulvarda ayakta kalma mücadelesi verecek olan Aslan, Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile iki karşılaşmaya çıkacak.

Galatasaray kritik virajda!

İLK SINAVINI GEÇTİ

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Hatay ile iki maç yapacak.

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