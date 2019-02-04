Galatasaray kritik virajda! - Fotomaç
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Galatasaray kritik virajda!
Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, 24 gün içinde 3 kulvarda 7 maça çıkacak. Sadece lige konsantre olan lider ise aynı dönemde biri deplasman sadece 3 maç oynayacak.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 23:24:29
Güncelleme: 07:54:01
Alanya beraberliği ile şubat ayına kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ı devamında da zorlu bir periyot bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarın Hatayspor maçıyla başlayacak seri ile birlikte sarı-kırmızılılar 24 gün içerisinde 7 maça çıkacak.
Şubat ayının ilk maçına cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkan ve puan kaybı yaşayan Cimbom bu ay neredeyse 3 günde bir maç oynayacak.
3 kulvarda ayakta kalma mücadelesi verecek olan Aslan, Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile iki karşılaşmaya çıkacak.
İLK SINAVINI GEÇTİ
Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Hatay ile iki maç yapacak.