Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta geride kalırken, takımların koşu mesafeleri de ortaya çıktı. Temsilcimiz Galatasaray bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldı. İşte Devler Ligi'nde mücadele eden takımların koşu mesafeleri...
    7 Ekim 2018 Pazar, 11:29:11 Güncelleme: 11:29:26
    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı
    • 1
    • 35
    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta geride kalırken, takımların koşu mesafeleri de ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı
    • 2
    • 35
    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşması sonrası koşu mesafesinin iyi olmasının önemini vurguladı.

    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı
    • 3
    • 35
    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı

    Devler Ligi'ndeki emsilcimiz Galatasaray, bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldı. İşte Devler Ligi'nde mücadele eden takımların koşu mesafeleri...

    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı
    • 4
    • 35
    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı

    B. Dortmund - 116,7

    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı
    • 5
    • 35
    Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı

    Hoffenheim - 114,2

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