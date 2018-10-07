Galatasaray koşu mesafesinde Avrupa devlerinin gerisinde kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta geride kalırken, takımların koşu mesafeleri de ortaya çıktı. Temsilcimiz Galatasaray bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldı. İşte Devler Ligi'nde mücadele eden takımların koşu mesafeleri...

7 Ekim 2018 Pazar, 11:29:11 Güncelleme: 11:29:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





