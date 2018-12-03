Galatasaray kendini transferler ile affettirecek! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!
"Galatasaray formasının önemini anlamalılar" diyen Terim, stoper, ön libero ve forvet istedi Yönetim yaptığı görüşmelerin ardından 4 isim ile el sıkıştı; ön protokoller de imzalandı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 22:19:30
Güncelleme: 07:55:56
İlk yarının son 3 haftasında oynanacak 3 maçtan 9 puan almak ve yarıştan kopmamak isteyen Galatasaray devre arasında ciddi bir değişim içine girecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Galatasaray formasının önemini anlamalılar. Ocak transfer dönemi yoğun geçecek" diyen Fatih Terim fitili ateşledi.
UEFA'yla yapılan anlaşmayı zorlamayı bile göze alan Galatasaray, devre arasında 4 transfer birden yapacak...
Hatta isimlerin bile belli olduğu konusunda çok ciddi iddialar var.
Stoper, ön libero ve iki forvet ile anlaşıldığı, hatta ön protokollerin bile yapıldığı öğrenildi.