Galatasaray kendini transferler ile affettirecek! - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!

"Galatasaray formasının önemini anlamalılar" diyen Terim, stoper, ön libero ve forvet istedi Yönetim yaptığı görüşmelerin ardından 4 isim ile el sıkıştı; ön protokoller de imzalandı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 22:19:30 Güncelleme: 07:55:56
Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!

İlk yarının son 3 haftasında oynanacak 3 maçtan 9 puan almak ve yarıştan kopmamak isteyen Galatasaray devre arasında ciddi bir değişim içine girecek.

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Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!

"Galatasaray formasının önemini anlamalılar. Ocak transfer dönemi yoğun geçecek" diyen Fatih Terim fitili ateşledi.

Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!

UEFA'yla yapılan anlaşmayı zorlamayı bile göze alan Galatasaray, devre arasında 4 transfer birden yapacak...

Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!

Hatta isimlerin bile belli olduğu konusunda çok ciddi iddialar var.

Galatasaray kendini transferler ile affettirecek!

Stoper, ön libero ve iki forvet ile anlaşıldığı, hatta ön protokollerin bile yapıldığı öğrenildi.

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