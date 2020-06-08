HaberlerGaleriGalatasaray kanatlanacak! Feghouli'nin yerine iki bomba aday
Galatasaray kanatlanacak! Feghouli'nin yerine iki bomba aday
Önümüzdeki sezon planlamalarını hız kesmeden sürdüren ve mali kriz nedeniyle maaş bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray, Sofiane Feghouli ile yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcunun yerine sağ kanada düşünülen iki bomba aday yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 12:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mali kriz sonrası bütçede küçülmeye giden sarı-kırmızılı ekip, ilerleyen yaşları ve yüksek maaşları nedeniyle takımdan birçok isimle yolları ayırmaya hazırlanıyor.
5 İSİM YENİ SEZONDA DÜŞÜLMÜYOR
Cimbom'da bu sezon kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Maicon, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.
Takımın geçtiğimiz 2 sezonda elde edilen şampiyonluklarında büyük payları bulunan ancak yüksek maaş kazanan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile de yolların ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, iki sezonda da ilk yarı gölgede kalıp ikinci yarı açılan, yüksek maaşı nedeniyle de baş ağrıtan Feghouli'nin yerine iki aday belirlemiş durumda.