Galatasaray inanılmazı başardı!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, bu sezonki ikinci deplasman galibiyetini aldı. Maçın ardından öne çıkan bir başka istatistik de gören herkesi şaşırttı. İşte Galatasaray'ın bu karşılaşma ile başardıkları ve karşılaşmanın öne çıkan istatistikleri...

10 Kasım 2019 Pazar 11:49 Güncelleme: 10.11.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





