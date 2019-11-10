Galatasaray inanılmazı başardı!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, bu sezonki ikinci deplasman galibiyetini aldı. Maçın ardından öne çıkan bir başka istatistik de gören herkesi şaşırttı. İşte Galatasaray'ın bu karşılaşma ile başardıkları ve karşılaşmanın öne çıkan istatistikleri...
10 Kasım 2019 Pazar 11:49
Güncelleme: 10.11.2019 11:49
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Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK deplasmanında 2-0'lık galibiyetle üç puana uzanan Galatasaray, ligdeki üst üste ikinci galibiyetini aldı.
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İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından öne çıkan istatistikler;
Son dört Süper Lig maçında üçüncü galibiyetini alan Galatasaray (1M), sezonun ilk yedi haftasında sadece iki maç kazanabilmişti (4B 1M).
Gaziantep FK, Süper Lig'de evindeki ilk iki maçı kazandıktan sonra dört maçtır galip gelemedi (2B 2M).
Galatasaray, üçüncü haftadaki Kayserispor maçından bu yana deplasmandaki ilk Süper Lig galibiyetini aldı.