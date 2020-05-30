Galatasaray ilk transferini yaptı! 'İstanbul'a taşınacak' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray ilk transferini yaptı! "İstanbul'a taşınacak"

Galatasaray ilk transferini yaptı! "İstanbul'a taşınacak"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yer almak isteyen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalarına başlamıştı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Cimbom sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir ismin ise yeni sezonda İstanbul'a taşınacağı iddia edildi. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 30.05.2020 06:45
Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a taşınacak

Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

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Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a taşınacak

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sarı-kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı.

Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a taşınacak

Fatih Terim'in daha güçlü kadro oluşturmak istediği ve yönetime istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi.

Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a taşınacak

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi birçok yıldız ile görüşme gerçekleştirmişti.

Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a taşınacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelecek olan Cimbom, yıldız bir ismi kadrosuna katmak üzere.

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