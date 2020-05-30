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Galatasaray ilk transferini yaptı! "İstanbul'a taşınacak"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yer almak isteyen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalarına başlamıştı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Cimbom sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir ismin ise yeni sezonda İstanbul'a taşınacağı iddia edildi. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 30.05.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





