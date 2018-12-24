Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncunun peşine düştü.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 23:23:18
Güncelleme: 07:55:03
Sarı-kırmızılılar sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderip 2 forvet alacaktı.
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Ancak Aslan kimseyi transfer etmeyince, teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda dar rotasyonla oynamak zorunda kaldı.
İmparator, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'yu forvet hattında kullandı.
Deneyimli çalıştırıcı "Ocak ve Temmuz'da bu takım değişecek. Kulübümüzün gücü yettiği kadar transfer yapacağız. Ki yetecek" ifadelerini kullanmıştı.
Aslan'ın ilk transfer bombasının Fernando Llorente olduğu öğrenildi.