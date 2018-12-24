Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor! - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncunun peşine düştü.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 23:23:18 Güncelleme: 07:55:03
Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Sarı-kırmızılılar sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderip 2 forvet alacaktı.

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Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Ancak Aslan kimseyi transfer etmeyince, teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda dar rotasyonla oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

İmparator, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'yu forvet hattında kullandı.

Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Deneyimli çalıştırıcı "Ocak ve Temmuz'da bu takım değişecek. Kulübümüzün gücü yettiği kadar transfer yapacağız. Ki yetecek" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor!

Aslan'ın ilk transfer bombasının Fernando Llorente olduğu öğrenildi.

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