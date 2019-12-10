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"Galatasaray ile Fenerbahçe oyuncumuzu istiyor" 2. Muriç kapışması resmen açıklandı!
Ara transfer dönemine az bir süre kala son dakika transfer gelişmeleri sıklaşmaya başladı... Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmek için varını yoğunu ortaya koyan ve şartlarını zorlayan iki takımdan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde benzer şekilde yine karşı karşıya... Kosovalı oyuncunun transferinde zafer Fenerbahçe'nin olmuştu. Peki, bu kez kazanan kim olacak? İşte resmen talip olunan o yıldız ve yapılan resmi açıklama sonrası son durum...
10 Aralık 2019 Salı 17:25
Güncelleme: 10.12.2019 17:39
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Devre arası transfer dönemi yaklaştıkça takımlar da hamlelerini artırmaya, kadrolarını da güçlendirmek için oyuncular özelinde kulüpleri ile temaslarını kurmaya başladı...
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Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran takımlardan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde bir kez daha karşıya karşıya!
İki kulüp arasında sezon başındaki Vedat Muriç kapışması büyük ses getirmişti...
Transferi Galatasaray adına 'Bitti bitiyor' denilen Kosovalı oyuncu, sarı lacivertli kulübün yolunu tutmuştu.
Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise; "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro teklif ettiği doğrudur. Vedat'ın Galatasaray'ı istemesi normal, Avrupa'da falan da oynayacak ama onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse, onu uygulayacağız." demiş ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti.