Ara transfer dönemine az bir süre kala son dakika transfer gelişmeleri sıklaşmaya başladı... Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmek için varını yoğunu ortaya koyan ve şartlarını zorlayan iki takımdan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde benzer şekilde yine karşı karşıya... Kosovalı oyuncunun transferinde zafer Fenerbahçe'nin olmuştu. Peki, bu kez kazanan kim olacak? İşte resmen talip olunan o yıldız ve yapılan resmi açıklama sonrası son durum...