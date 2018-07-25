Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmunddan Kagawa kapışması! - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!

    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:55:55 Güncelleme: 00:57:05
    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
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    • 14
    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmunddan Kagawa kapışması!

    Geçen sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi...

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
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    • 14
    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmunddan Kagawa kapışması!

    Ezeli rakipler, Borussia Dortmund formasını giyen Shinji Kagawa'yı gözüne kestirdi.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
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    • 14
    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmunddan Kagawa kapışması!

    Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, Japon futbolcu için resmen devreye girmiş durumda.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
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    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmunddan Kagawa kapışması!

    TAKAS FORMÜLÜ GÖRÜŞÜLECEK
    Alınan bilgilere göre Galatasaray, Younes Belhanda'ya göz koyan Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı isteyecek.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
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    Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmunddan Kagawa kapışması!

    Sarı- Kırmızılılar resmi teklif gelir gelmez takas formülünü masaya yatıracak.

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