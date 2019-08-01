Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Jean Micheal Seri ilk idmanına çıktı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın doğum günü kutlanırken antrenmanda neşeli görüntüler vardı.

1 Ağustos 2019 Perşembe 20:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





