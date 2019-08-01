Galatasaray idmanında Seri rüzgarı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Jean Micheal Seri ilk idmanına çıktı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın doğum günü kutlanırken antrenmanda neşeli görüntüler vardı.
1 Ağustos 2019 Perşembe 20:03
Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!

Neşeli geçen antrenman taktik çalışmaların ardından sona erdi. Sakatlıkları devam eden Şener, Feghouli Emre ve Diagne antrenmanda yer almadı.

Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!


HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'YA BREZİLYA USULÜ KUTLAMA

Galatasaray'da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!

Oldukça neşeli anların yaşandığı kutlama sonrası oyuncular çalışmalarına devam etti.

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