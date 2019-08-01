Galatasaray idmanında Seri rüzgarı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Jean Micheal Seri ilk idmanına çıktı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın doğum günü kutlanırken antrenmanda neşeli görüntüler vardı.
1 Ağustos 2019 Perşembe 20:03
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
Neşeli geçen antrenman taktik çalışmaların ardından sona erdi. Sakatlıkları devam eden Şener, Feghouli Emre ve Diagne antrenmanda yer almadı.
HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'YA BREZİLYA USULÜ KUTLAMA
Galatasaray'da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.
Oldukça neşeli anların yaşandığı kutlama sonrası oyuncular çalışmalarına devam etti.