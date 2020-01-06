Galatasaray idmanında Fatih Terim'in görüntüsü dikkat çekti!

Galatasaray sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı takımın idmanına yeni transfer Henry Onyekuru ve lisansı yeniden çıkarılan Martin Linnes de katıldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuyla yakından ilgilendi. İşte o anlar ve Galatasaray antrenmanından kareler...

6 Ocak 2020 Pazartesi 00:14 Güncelleme: 06.01.2020 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





