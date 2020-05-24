Galatasaray idmanında bu oldu! Bir ilk...

Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Galatasaray, antremanlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılı ekip bayramın birinci günü de idmanlarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah çalışmasında bir sürpriz de yaşandı. İşte o detay...
24 Mayıs 2020 Pazar 13:36
Güncelleme: 24.05.2020 13:36
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Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararı sonrası takımlar da idmanlara başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sabah idmanını sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Paylaşılan karelerde bir de sürpriz vardı. Hasan Şaş'ın ardından takımdan ayrılacağı konuşulan yardımcı antrenör Ümit Davala'nın fotoğrafı da uzun zaman sonra ilk kez resmi hesaptan yayınlanmış oldu.