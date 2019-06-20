Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Hoca hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de devler arenasında başarı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bol alternatifli kadro kurmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılarda, teklif yapılan oyuncu kulübüne Galatasaray'a transfer olabilmek için resti çekti.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





