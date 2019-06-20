Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Hoca hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de devler arenasında başarı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bol alternatifli kadro kurmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılarda, teklif yapılan oyuncu kulübüne Galatasaray'a transfer olabilmek için resti çekti.
20 Haziran 2019 Perşembe 10:51
Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı kırmızılılarda hedef bol alternatifli bir kadroya sahip olmak.

Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!

Fatih Hoca'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edebilecek kadro kurmak istiyor.

Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!

Bu bağlamda yönetim bir kaç oyuncuya transfer teklifinde bulundu.

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Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh kulübüne rest çekti.

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