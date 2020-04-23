Galatasaray için resmi transfer açıklaması! "Sözleşme önerdiler"

Bu Çarşamba, Radio Itatiaia ile yaptığı röportajda menajer Marcelo Robalinho, Türk kulübünün, Mariano'ya sözleşme yenilemek için bir öneri sunduğunu ancak oyuncunun Brezilya futboluna dönme arzusu olduğu için teklifi reddettiğini açıkladı. Menajere göre corona virüsünün (koronavirüsü) neden olduğu salgın nedeniyle müzakereler durdu. İşte o açıklamalar