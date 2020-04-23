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Galatasaray için resmi transfer açıklaması! "Sözleşme önerdiler"
Galatasaray için son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonunda sarı kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek Mariano için menajeri Marcelo Robalinho önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı menajer, Mariano'nun geleceğine ilişkin konuşurken, sürpriz teklifi de açıkladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Nisan 2020 Perşembe 12:26 Güncelleme: 23.04.2020 12:41
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Bu Çarşamba, Radio Itatiaia ile yaptığı röportajda menajer Marcelo Robalinho, Türk kulübünün, Mariano'ya sözleşme yenilemek için bir öneri sunduğunu ancak oyuncunun Brezilya futboluna dönme arzusu olduğu için teklifi reddettiğini açıkladı. Menajere göre corona virüsünün (koronavirüsü) neden olduğu salgın nedeniyle müzakereler durdu. İşte o açıklamalar
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