Galatasaray için resmi transfer açıklaması! 'Sözleşme önerdiler' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray için resmi transfer açıklaması! "Sözleşme önerdiler"

Galatasaray için son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonunda sarı kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek Mariano için menajeri Marcelo Robalinho önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı menajer, Mariano'nun geleceğine ilişkin konuşurken, sürpriz teklifi de açıkladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Nisan 2020 Perşembe 12:26 Güncelleme: 23.04.2020 12:41
Galatasaray için resmi transfer açıklaması! Sözleşme önerdiler

Temmuz 2017'de Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in gözde isimlerinden olmuştu.

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Galatasaray için resmi transfer açıklaması! Sözleşme önerdiler

Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezi haline gelen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi, hakkındaki transfer spekülasyonlarını ardında getirirken, Brezilya basınında konu ile ilgili önemli bir gelişme yayınlandı.

Galatasaray için resmi transfer açıklaması! Sözleşme önerdiler

Superesportes'in konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;

Galatasaray için resmi transfer açıklaması! Sözleşme önerdiler

"Atletico Mineiro, 30 Haziran'a kadar, şu anda Galatasaray'a bağlı olan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mariano'nun durumunu izliyor.

Galatasaray için resmi transfer açıklaması! Sözleşme önerdiler

Bu Çarşamba, Radio Itatiaia ile yaptığı röportajda menajer Marcelo Robalinho, Türk kulübünün, Mariano'ya sözleşme yenilemek için bir öneri sunduğunu ancak oyuncunun Brezilya futboluna dönme arzusu olduğu için teklifi reddettiğini açıkladı. Menajere göre corona virüsünün (koronavirüsü) neden olduğu salgın nedeniyle müzakereler durdu. İşte o açıklamalar

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