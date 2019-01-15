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Galatasaray için 'Alan' daraldı!

Galatasaray için zaman daralıyor! Cimbom listesinde üst sıralarda olan Alan'ın transferini bitirmek için artık Çin takımı ile anlaşmak zorunda.
15 Ocak 2019 Salı 22:56 Güncelleme: 16.01.2019 07:55
Galatasaray için 'Alan' daraldı!

Bir süredir Galatasaray'a imza atması beklenilen Alan Carvalho ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray için 'Alan' daraldı!

Evergrande Guangzhou, Brezilyalı golcünün alacaklarını yatırdı ve Alan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı.

Galatasaray için 'Alan' daraldı!

Galatasaray'ın artık Brezilyalı futbolcuyu almak için Çin takımı ile masaya oturması gerekecek. Bu durum sarıkırmızılı yönetimin, transferi bitirmek ihtimalini oldukça düşürdü.

Galatasaray için 'Alan' daraldı!

CİMBOM'A RAKİP ÇIKTI

G.Saray'ın Tetteh için yaptığı kiralama teklifini reddeden Sparta Prag'ın kapısını bu kez İngilizler çaldı. Wolverhampton genç yıldıza talip oldu.

Galatasaray için 'Alan' daraldı!

MODESTE'NİN LİSANSI İPTAL!

FIFA'nın, bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen Modeste'nin lisansını haksız fesih gerekçesiyle iptal ettiği ileri sürüldü.

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