Galatasaray Henry Onyekurunun tapusunu alacak! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Henry Onyekuru'nun tapusunu alacak!

Galatasaray, Everton'dan kiraladığı Onyekuru'yu yollamak istemiyor. Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için resmi görüşmeler de başladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 11:59:04 Güncelleme: 12:07:49
Galatasaray Henry Onyekurunun tapusunu alacak!

Sezon başında Everton'dan kiralanan Onyekuru, gösterdiği performans ve attığı gollerle bir anda ön plana çıktı.

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Galatasaray Henry Onyekurunun tapusunu alacak!

Yapılan mukavelede satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Hatta Ankaragücü maçından sonra Hasan Şaş, "Onyekuru bizden sonra gideceği takımlarda daha da iyi olacaktır" demişti.

Galatasaray Henry Onyekurunun tapusunu alacak!

Yani onun bile Onyekuru'nun kalması yönünde umudu yoktu. Ancak "footballghana.com"un haberine göre; Galatasaray, Everton'la bonservis pazarlığına başladı.

Galatasaray Henry Onyekurunun tapusunu alacak!

Futbolcunun da kalmak istemesi, bu transferdeki en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Onyekuru ise dün sosyal medya hesabından anlamlı fotoğraflar paylaştı.

Galatasaray Henry Onyekurunun tapusunu alacak!

DROGBA'YLA AYNI KADER

İlkinde 2012 yılında henüz 14 yaşındayken Drogba'yla olan fotoğrafını yayınladı. İkincisinde ise kendisinin ve Drogba'nın Galatasaray'daki gol kutlamasını paylaştı.

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