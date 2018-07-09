Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, 19 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Galatasaray transfer ile ilgili KAP'a açıklama yaptı.
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 12:22:25
Güncelleme: 13:14:47
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Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
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Bu sezon transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray, ilk yabancısını İstanbul'a getirdi. Galatasaray Kulübü, Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
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Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'nun işini bitirmek üzere...
Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
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Everton 8 milyon euroya transfer etti
Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.
Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
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Geçen sezon İngiliz ekibinin Belçika takımlarından KAS Eupen'den 8 milyon euroya transfer ettiği Henry, Anderlecht'e kiralandı.
Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
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Ligde 19 karşılaşmada 9 golü bulunan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi. (Skorer)
Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
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Galatasaray Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi