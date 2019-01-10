Galatasaray Haraslini yakın takipte

Avrupa'da genç kanat oyuncusu arayan Sarı-kırmızılı yönetim, Lechia Gdansk forması giyen Lukas Haraslin'i transfer listesine dahil etti. Polonya basını da gelişmeleri doğrularken, Galatasaray hem genç yıldız hem de Polonya kulübü ile görüşmelere start verdi.
10 Ocak 2019 Perşembe, 23:28:55
Güncelleme: 07:48:39
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Al Ittihad'a 10.5 milyon Dolar karşılığında sattığı Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'da rota Polonya'ya döndü...
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Scout ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdüren yönetim, Lechia Gdansk'ta oynayan Lukas Harasin'i gündemine aldı.
TEKNİĞİ VE SÜRATİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
22 yaşındaki Polonyalı oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Gdansk formasıyla 23 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Harasin, tekniği ve sürati ile yıldızlaşmayı başardı.
TÜRKLER TRANSFERDE ISRARCI
Polonya basını da yaşanan gelişmeleri doğruladı... Galatasaray'ın hem Gdansk hem de Harasin'in menajeriyle temasa geçtiğini yazan gazeteler, "Türk kulübü transferde çok ısrarcı davranıyor" yorumunu yaptı.