Galatasaray Haraslini yakın takipte

Avrupa'da genç kanat oyuncusu arayan Sarı-kırmızılı yönetim, Lechia Gdansk forması giyen Lukas Haraslin'i transfer listesine dahil etti. Polonya basını da gelişmeleri doğrularken, Galatasaray hem genç yıldız hem de Polonya kulübü ile görüşmelere start verdi.