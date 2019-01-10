Galatasaray Haraslini yakın takipte - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray Haraslin'i yakın takipte

Avrupa'da genç kanat oyuncusu arayan Sarı-kırmızılı yönetim, Lechia Gdansk forması giyen Lukas Haraslin'i transfer listesine dahil etti. Polonya basını da gelişmeleri doğrularken, Galatasaray hem genç yıldız hem de Polonya kulübü ile görüşmelere start verdi.

10 Ocak 2019 Perşembe, 23:28:55 Güncelleme: 07:48:39
Galatasaray Haraslini yakın takipte

Al Ittihad'a 10.5 milyon Dolar karşılığında sattığı Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'da rota Polonya'ya döndü...

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Galatasaray Haraslini yakın takipte

Scout ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdüren yönetim, Lechia Gdansk'ta oynayan Lukas Harasin'i gündemine aldı.

Galatasaray Haraslini yakın takipte

TEKNİĞİ VE SÜRATİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

22 yaşındaki Polonyalı oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray Haraslini yakın takipte

Gdansk formasıyla 23 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Harasin, tekniği ve sürati ile yıldızlaşmayı başardı.

Galatasaray Haraslini yakın takipte

TÜRKLER TRANSFERDE ISRARCI

Polonya basını da yaşanan gelişmeleri doğruladı... Galatasaray'ın hem Gdansk hem de Harasin'in menajeriyle temasa geçtiğini yazan gazeteler, "Türk kulübü transferde çok ısrarcı davranıyor" yorumunu yaptı.

Galatasaray Haraslini yakın takipte
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