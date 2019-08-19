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Galatasaray haberi: İşte Falcao'nun İstanbul'a ineceği gün ve saat!
Galatasaray, önce KAP'a açıklama yapacak. Falcao'nun kendisi ve ailesini taşıyacak 12 kişilik özel bir jetle Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Büyük bir coşku ile karşılanması beklenen golcü, taraftarlar önünde sözleşme imzalayacak. İşte Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi ve Kolombiyalı yıldız için hazırlanan görkemli karşılama...
19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:20
Güncelleme: 19.08.2019 01:28
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Galatasaray'ın haftalardır ilmek ilmek işlediği Radamel Falcao'nun geliş tarihi sonunda belli oldu.
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Büyük bir heyecanla beklenen Kolombiyalı yıldız, perşembe günü 18.50'de İstanbul'da olacak.
Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için önce KAP'a açıklama yapacak.
Ardından Falcao, kendisi ve ailesini taşıyacak olan 12 kişilik özel jetle Sefaköy Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
Falcao'nun transferinde en az yönetim kadar çalışan taraftarlar, görkemli bir karşılama organize edecek.