Galatasaray haberi: İşte Falcao'nun İstanbul'a ineceği gün ve saat!

Galatasaray, önce KAP'a açıklama yapacak. Falcao'nun kendisi ve ailesini taşıyacak 12 kişilik özel bir jetle Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Büyük bir coşku ile karşılanması beklenen golcü, taraftarlar önünde sözleşme imzalayacak. İşte Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi ve Kolombiyalı yıldız için hazırlanan görkemli karşılama...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:20 Güncelleme: 19.08.2019 01:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





