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Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı
Galatasaray, milli aranın ardından Sivasspor ile Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gözler 1 Ekim'deki PSG maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'ya çevrildi. Kolombiyalı golcünün son durumu belli oldu.
15 Ekim 2019 Salı 21:41
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Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Şampiyonlar Ligi'ndekiPSG maçında aşil tendonunda ağrı hissetmişti.
Gençlerbirliği maçında tedbir olarak kadroya alınmayan RadamelFalcao, bir süredir takımdan ayrı kalmıştı.
Galatasaray'ın dönüşünü dört gözle beklediği golcü futbolcu, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceği en büyük merak konusu olmuştu.
Kolombiyalı yıldızın takımla çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu.