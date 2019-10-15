Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Galatasaray, milli aranın ardından Sivasspor ile Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gözler 1 Ekim'deki PSG maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'ya çevrildi. Kolombiyalı golcünün son durumu belli oldu.

15 Ekim 2019 Salı 21:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





