Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Galatasaray, milli aranın ardından Sivasspor ile Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gözler 1 Ekim'deki PSG maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'ya çevrildi. Kolombiyalı golcünün son durumu belli oldu.
15 Ekim 2019 Salı 21:41
Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında aşil tendonunda ağrı hissetmişti.

Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Gençlerbirliği maçında tedbir olarak kadroya alınmayan Radamel Falcao, bir süredir takımdan ayrı kalmıştı.

Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Galatasaray'ın dönüşünü dört gözle beklediği golcü futbolcu, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceği en büyük merak konusu olmuştu.

Galatasaray haberi: Belli oldu! Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı

Kolombiyalı yıldızın takımla çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu.

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