Galatasaray Gomis'i arıyor!

Forvet hattına Eren ve Sinan ile başlayan Aslan, devre arasında da Mitroglou ve Diagne takviyelerini yaptı. 24 hafta sonunda bu 4 oyuncu toplam 13 kez fileleri havalandırırken, satılan Gomis'in çok gerisinde kaldı. Büyük maliyetlerle imza attırılan yabancı isimler, birer gole katkı sağladı, istatistiklerde dibe çakıldı.