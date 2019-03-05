Galatasaray Gomis'i arıyor! - Fotomaç
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Galatasaray Gomis'i arıyor!

Forvet hattına Eren ve Sinan ile başlayan Aslan, devre arasında da Mitroglou ve Diagne takviyelerini yaptı. 24 hafta sonunda bu 4 oyuncu toplam 13 kez fileleri havalandırırken, satılan Gomis'in çok gerisinde kaldı. Büyük maliyetlerle imza attırılan yabancı isimler, birer gole katkı sağladı, istatistiklerde dibe çakıldı.

5 Mart 2019 Salı 07:44 Güncelleme: 05.03.2019 07:44
Galatasaray Gomis'i arıyor!

Erzurumspor beraberliğiyle zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da gol yollarındaki sıkıntı bir kez daha gündeme geldi.

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Galatasaray Gomis'i arıyor!

Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından forvette Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile sezonun ilk yarısını çıkaran sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde ise Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou takviyelerini yaptı.

Galatasaray Gomis'i arıyor!

Kadro dışı bırakılan Eren'in 7 gol attığı Aslan'da Sinan 4, yabancı yıldızlar da ligde birer kez rakip fileleri havalandırdı.

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Galatasaray Gomis'i arıyor!

Sarı kırmızılıların hücum hattını oluşturan bu 4 isim, geçtiğimiz sezon 29 golle kral olan Bafetimbi Gomis'in çok gerisinde kaldı.

Galatasaray Gomis'i arıyor!

Fransıız futbolcu, geride kalan 24 hafta sonunda 24 kez gol sevinci yaşarken, G.Saray'ın bu sezonki golcülerine tam 11 fark attı.

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